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13:00, 1 июля 2025Бывший СССР

У подозреваемого в убийстве Фарион нашли досье еще на двоих политиков

У подозреваемого в убийстве Фарион нашли досье на мэра Днепропетровска Филатова
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Вячеслав Зинченко

Вячеслав Зинченко. Фото: Stringer / Reuters

На суде по убийству бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион стало известно, что у подозреваемого Вячеслава Зинченко были также досье на бывшего главу одесского «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена) Сергея Стерненко и мэра Днепропетровска Бориса Филатова. Об этом сообщает «Страна.ua».

Филатов допустил, что из-за того, что МВД не предупредило его об этом, на Стерненко произошло покушение в мае. Ведомство ответило, что не нашло каких-либо свидетельств того, что жизни и здоровью активиста что-либо угрожало. Как отмечает издание, ранее следствие сообщало, что Зинченко собирал также материалы на депутата Верховной Рады Максима Бужанского.

Ранее отец Вячеслава Зинченко заявил о непричастности сына к преступлению. Он также сообщил, что давал сыну деньги на поездку во Львов, которая совпала по времени с убийством Фарион.

До этого адвокат Зинченко Игорь Сулима заявил, что молодой человек может покрывать третье лицо. «По моему мнению, доказательства сомнительны. (...) Кроме объяснений свидетелей, ни один из которых не указывает на Вячеслава, есть ряд других противоречий — рост и прочее», — заявил юрист.

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