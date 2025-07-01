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14:21, 1 июля 2025Бывший СССР

В Одессе сотрудник военкомата распылил баллончик в лицо женщине

В Одессе сотрудник ТЦК распылил баллончик в лицо защитившей мужчину женщине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Одессе сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украинеприм. «Ленты.ру») распылил баллончик в лицо защитившей мужчину женщине. Видео опубликовал Telegram-канал «Одесса INFO».

«День без конфликтов с ТЦК не начинается. В этот раз в ход пошли газовые баллоны», — прокомментировали авторы канала.

Как сообщается, инцидент произошел на улице Космонавтов в районе Парка культуры и отдыха имени Горького. Женщина попыталась заступиться за мужчину в рабочей одежде, которого сотрудники ТЦК пытались затащить в микроавтобус. В ответ на отказ одесситки отойти от мужчины работник военкомата направил струю перцового баллончика ей в лицо.

«Вот доблестное ТЦК, которое ворует людей и пшикает в глаза баллончиком!» — высказалась женщина.

Ранее пленный военнослужащий 23-й бригады Вооруженных сил Украины Александр Рузгин призвал украинцев оказывать силовое сопротивление сотрудникам ТЦК. По его словам, среди самых боевых представителей ТЦК есть множество тех, кто прослужил около месяца.

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