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21:40, 1 июля 2025Мир

В ООН прокомментировали переговоры Путина и Макрона

Дюжаррик заявил, что ООН приветствует переговоры между Путиным и Макроном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Globallookpress

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует проведение переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном. Таким образом телефонный разговор лидеров двух стран прокомментировал официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, его слова приводит ТАСС.

«Я не видел итогов переговоров, но, очевидно, мы приветствуем любой диалог между двумя странами, особенно на высшем уровне», — высказался он.

Ранее Кремль сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Макроном. Во время беседы российский лидер подчеркнул, что Запад много лет игнорировал интересы России, а теперь ведет линию на затягивание конфликта на Украине.

Также стало известно, что президент Франции в ходе разговора призвал главу РФ к скорейшему прекращению огня на Украине и началу переговоров о завершении конфликта.

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