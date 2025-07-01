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14:38, 1 июля 2025Экономика

В резком росте тарифов на газ увидели угрозу для российской экономики

ИЭФ: Повышение тарифов на газ усилит инфляционное давление на экономику России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Значительный рост тарифов на газ для промышленности и населения в России создаст предпосылки для усиления инфляционного давления на экономику РФ в среднесрочной перспективе. Об этом заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Его слова приводит Telegram-канал ИЭФ.

Он напомнил, что с 1 июля 2025 года тарифы на газ в стране увеличились на 10,3 процента. Тарифы на электроэнергию и услуги ЖКХ поднялись еще в большей степени — на 21,3 процента. Опережающие темпы роста ставок запланированы до 2028 года. В итоге в ближайшие несколько лет внутренние цены на газ вырастут почти на 37 процентов в сравнении с показателем за июнь 2025-го, резюмировал Громов.

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Это обстоятельство создаст дополнительную финансовую нагрузку на рядовых граждан и промышленные предприятия, издержки которых продолжат расти. Все это в конечном счете может вылиться в рост цен на выпускаемую в стране продукцию. От резкого роста тарифов на газ вряд ли выиграют и непосредственные участники рынка, в первую очередь, — «Газпром», который за счет этой меры хотел поправить своей финансовое положение. «Существенного повышения доходности российской газовой отрасли не произойдет», — пришел к выводу Громов.

В минусе от этого окажутся главным образом рядовые потребители, считает эксперт. Это будет обусловлено неизбежным увеличением цен на электроэнергию и промышленные товары. При таком раскладе также снизятся стимулы к опережающему росту спроса на газ на внутреннем рынке. «Как следствие, получаем бег по замкнутому кругу», — подчеркнул Громов. Единственным выходом из положения он назвал управляемое и постепенное дерегулирование внутреннего рынка газа. Цена газа для конечных потребителей должна определяться соотношением спроса и предложения, а «не правительственными директивами», заключил он.

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