С 1 июля в России появились социальные вклады для граждан

С 1 июня в России заработал закон о социальных вкладах. Они предназначены для людей, которые получают поддержку от государства. Как считают в Центробанке, новый финансовый инструмент поможет защитить накопления граждан с невысокими доходами от инфляции.

Социальный вклад похож на срочный вклад и накопительный счет, но есть несколько нюансов. Например, сумма вложений не должна превышать 50 тысяч рублей, гражданин может открыть не более одного вклада и одного счета, а проценты начисляются ежемесячно, но на отдельный банковский счет.

Для оформления такого вклада нужно иметь доступ к «Госуслугам» и электронной подписи, рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Жанна Ивановская. Все операции по таким счетам проводятся только в российских рублях.

С 1 июля 2025 года такие вклады обязаны открывать только системно значимые банки, а с 1 января 2027 года — остальные кредитные организации, входящие в систему страхования вкладов.