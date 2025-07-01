Ларс Берн: Миллиарды на помощь Украине потрачены впустую

Страны Запада впустую тратят деньги на военную и финансовую помощь Украине. Об этом высказался шведский аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.

«Совершенно безумно отправлять миллиарды за миллиарды в эту черную дыру, то есть Украину. Это потраченные впустую деньги», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что одна только Швеция потратила на помощь Украине 93 миллиарда евро. Берн также отметил, что западные страны сильно ошиблись, недооценив военную мощь России в 2022 году.

Прежде Берн возмутился недальновидностью европейских политиков в вопросе украинского конфликта. «Я задаюсь этим вопросом каждый день: чем, черт возьми, думают эти политики-идиоты?», — сказал он.