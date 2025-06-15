Аналитик Берн: Европа поддерживает Украину, несмотря на превосходство России

Член Шведской королевской академии Ларс Берн в эфире SwebbTV возмутился недальновидностью европейских политиков на фоне украинского конфликта, отметив, что они продолжают поддерживать Киев, несмотря на превосходство России.

Аналитик назвал подобные проявления антироссийской военной лихорадкой, охватившей Европу, в том числе Швецию.

«И это в ситуации, когда Россия полностью превосходит Европу в военном отношении! <..> Что у них, спрашивается, в головах творится? Я задаюсь этим вопросом каждый день: чем, черт возьми, думают эти политики-идиоты?» — задался он вопросом.

Берн добавил, что в настоящее время Киев рассчитывает на продолжение боевых действий за счет европейской поддержки, в то время как США дистанцировались от конфликта. Противостояние не закончится, пока не рухнет украинская армия, заключил он.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что в мае под контроль России перешли значительные территории в зоне проведения специальной военной операции. По ее данным, российские военные заняли в мае больше территорий, чем почти за любой другой месяц за последние два с половиной года.