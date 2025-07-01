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23:29, 1 июля 2025Мир

В США раскрыли причину затягивания Зеленским конфликта на Украине

Хеннингсен: Зеленский продолжает конфликт на Украине, чтобы сохранить власть
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский умышленно срывает возможности урегулирования конфликта, чтобы сохранить власть. Тактику украинского лидера раскрыл американский геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам эксперта, каждый раз, когда появляется возможность провести переговоры, Киев совершает внезапные атаки на территории России. Это, в свою очередь, вызывает бум в европейских СМИ, и глава Украины «надувает грудь и отправляется в тур по выпрашиванию денег».

«Думаю, это его формула. Потому что это позволяет ему сохранить власть, в то время как он уже давно должен был быть заменен кем-то, кто смог бы действительно политически урегулировать конфликт», — заявил аналитик. Как утверждает Хеннингсен, для граждан Украины тактика президента страны по затягиванию конфликта представляет собой настоящую катастрофу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине

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