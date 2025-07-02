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16:23, 2 июля 2025Силовые структуры

Антисанитарная обстановка в российском детском лагере попала на фото

В Тверской области выявили несанкционированный детский лагерь
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Тверской области»

В Тверской области прокуратура выявила несанкционированный детский лагерь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве региона.

По данным ведомства, в лагере выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности. Детей уже передали родителям или поместили в социально-реабилитационные центры.

На фотографиях видно, в каких условиях проживали дети: на кухне много мусора, немытая посуда, еда в холодильнике не прикрыта, а в одном из помещений раскиданы коробки и палки, и несколько стен заделаны железными листами.

Фото: Telegram-канал https://t.me/prokuraturatverskoioblasti/2756

В отношении собственника земельного участка деревне Шалахино Селижаровского муниципального округа возбуждено дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Ранее в Красноярском крае возбудили дело после изнасилования 10-летнего ребенка в летнем лагере «Сосновый бор».

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