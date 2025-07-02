Антисанитарная обстановка в российском детском лагере попала на фото

В Тверской области выявили несанкционированный детский лагерь

В Тверской области прокуратура выявила несанкционированный детский лагерь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве региона.

По данным ведомства, в лагере выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности. Детей уже передали родителям или поместили в социально-реабилитационные центры.

На фотографиях видно, в каких условиях проживали дети: на кухне много мусора, немытая посуда, еда в холодильнике не прикрыта, а в одном из помещений раскиданы коробки и палки, и несколько стен заделаны железными листами.

Фото: Telegram-канал https://t.me/prokuraturatverskoioblasti/2756

В отношении собственника земельного участка деревне Шалахино Селижаровского муниципального округа возбуждено дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Ранее в Красноярском крае возбудили дело после изнасилования 10-летнего ребенка в летнем лагере «Сосновый бор».