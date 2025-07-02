Антисанитарная обстановка в российском детском лагере попала на фото

В Тверской области прокуратура выявила несанкционированный детский лагерь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве региона.
По данным ведомства, в лагере выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности. Детей уже передали родителям или поместили в социально-реабилитационные центры.
На фотографиях видно, в каких условиях проживали дети: на кухне много мусора, немытая посуда, еда в холодильнике не прикрыта, а в одном из помещений раскиданы коробки и палки, и несколько стен заделаны железными листами.
Фото: Telegram-канал https://t.me/prokuraturatverskoioblasti/2756
В отношении собственника земельного участка деревне Шалахино Селижаровского муниципального округа возбуждено дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.
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