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17:26, 2 июля 2025Бывший СССР

Азербайджан проигнорировал направленные Россией ноты

Посольство в Баку: Азербайджан проигнорировал направленные Россией ноты
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Власти Азербайджана проигнорировали ноты о доступе к арестованным россиянам, направленные российским посольством. Об этом в своем Telegram-канале сообщило российское диппредставительство в Баку.

«Посольство в оперативном порядке направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным российским гражданам. Ответа от азербайджанской стороны не последовало», — говорится в сообщении.

Дипломаты также подтвердили факт задержания российских журналистов и группы граждан России.

Ранее в посольстве сообщили, что находящиеся в Азербайджане россияне жалуются на применение к ним насилия. В частности, речь идет о туристах, прибывших в закавказскую республику.

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