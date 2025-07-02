Посольство в Баку: Азербайджан проигнорировал направленные Россией ноты

Власти Азербайджана проигнорировали ноты о доступе к арестованным россиянам, направленные российским посольством. Об этом в своем Telegram-канале сообщило российское диппредставительство в Баку.

«Посольство в оперативном порядке направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным российским гражданам. Ответа от азербайджанской стороны не последовало», — говорится в сообщении.

Дипломаты также подтвердили факт задержания российских журналистов и группы граждан России.

Ранее в посольстве сообщили, что находящиеся в Азербайджане россияне жалуются на применение к ним насилия. В частности, речь идет о туристах, прибывших в закавказскую республику.