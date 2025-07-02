Баночка черной икры подвела российского гурмана под уголовную статью

В Хосте задержан мужчина, укравший из магазина банку черной икры

В Хосте задержан 28-летний приезжий из Хабаровского края, который украл из магазина банку черной икры. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

По информации канала, ЧП произошло в магазине на Учительской улице. Туда зашел мужчина, взял с полки баночку осетровой икры стоимостью 8000 рублей и ушел с ней, не расплатившись.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском местный житель с топором ворвался в магазин, украл несколько бутылок водки, а потом сам сдался полицейским.