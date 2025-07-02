Дельфин-убийца расправился с акулой и озадачил исследователей

Need To Know: В Великобритании дельфин Энакин убил детеныша другого вида и акулу

В Великобритании дельфин вида афалина расправился с акулой и получил прозвище Энакин в честь героя «Звездных войн». Об этом пишет Need To Know.

Морское животное, обитающее вместе со своей стаей в заливе Кардиган у берегов Уэльса, уже во второй раз за три месяца озадачило исследователей. Весной Энакин расправился с детенышем обыкновенного дельфина. Свидетельницей этого стала гид и исследователь дельфинов Сара Мишель Уайер. Она рассказала, что дельфин-убийца выбрасывал детеныша из воды, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

Теперь Энакин таким же образом расправился с другим животным — небольшой обыкновенной куньей акулой. Это случилось также на глазах у Уайер. «Афалины — очень умные существа и способны на разнообразные необычные поступки, многие из которых не слишком-то приятны. Они не такие уж дружелюбные, как многие полагают. У этого дельфина, похоже, очень необычный характер», — сказала женщина.

Представитель компании Dolphin Spotting Boat trips, в которой работает Уайер, также не смог найти объяснения поведению дельфина. «Мы были очень удивлены, когда Энакин пронес в пасти мимо яхты нечто, что мы сначала приняли за крупного лосося, а потом выбросил рыбу из воды. К нашему удивлению, это оказался вовсе не лосось, а обыкновенная кунья акула», — рассказал он.

Мужчина добавил, что не слышал, чтобы такие акулы входили в рацион афалин, и отметил, что поведение Энакина остается загадкой. Дельфин получил свое имя после этих двух немотивированных нападений. Его назвали в честь Энакина Скайуокера из фантастической франшизы «Звездные войны», который предал светлую сторону силы, стал злодеем Дартом Вейдером и учинил расправу над юными учениками джедаев.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии 400-килограммовый дельфин запрыгнул в лодку к рыбакам. Морское животное начало биться в лодке, задело одного из мужчин, переломало все удочки и повредило носовую часть судна.