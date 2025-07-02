Франция анонсировала «самые жесткие» санкции ЕС против России

Глава МИД Франции Барро: ЕС примет самые жесткие санкции против России

В ближайшее время Европейский союз (ЕС) примет самые жесткие санкции против России за три года. Об этом заявил в интервью газете Le Monde глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«В ближайшие дни мы примем самые жесткие европейские санкции за последние три года. Они будут скоординированы с США, где в начале июля Сенат также должен принять пакет масштабных санкций», — рассказал он.

Так дипломат ответил на вопрос о том, каким образом европейские страны хотят принудить Россию к прекращению огня на Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.