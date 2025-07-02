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17:15, 2 июля 2025Россия

Инициативу о запрете мигрантам ввоза семей в страну подготовили в России

Глава Крыма Аксенов: Направили предложения о запрете мигрантам ввозить семьи
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

В России подготовили инициативу о запрете мигрантам ввоза семей в страну. Об этом заявил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам чиновника, сформулированные после консультаций с законодателями и сотрудниками МВД предложения станут дополнением к уже разрабатываемому в Госдуме законопроекту. Аксенов добавил, что еще одна инициатива из пакета — запрет получения российского гражданства на основании трудовой визы.

«Миграционная политика — вопрос национальной безопасности (...) Все наши игры в толерантность, так же как и наше бездействие, воспринимаются в текущих условиях как слабость», — написал в блоге глава Крыма. Аксенов добавил, что предложение уже направили депутатам.

Ранее сообщалось, что в России мигрантов начнут лишать мобильной связи при одном условии.

ЖЗЛ
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