Инициативу о запрете мигрантам ввоза семей в страну подготовили в России

Глава Крыма Аксенов: Направили предложения о запрете мигрантам ввозить семьи

В России подготовили инициативу о запрете мигрантам ввоза семей в страну. Об этом заявил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам чиновника, сформулированные после консультаций с законодателями и сотрудниками МВД предложения станут дополнением к уже разрабатываемому в Госдуме законопроекту. Аксенов добавил, что еще одна инициатива из пакета — запрет получения российского гражданства на основании трудовой визы.

«Миграционная политика — вопрос национальной безопасности (...) Все наши игры в толерантность, так же как и наше бездействие, воспринимаются в текущих условиях как слабость», — написал в блоге глава Крыма. Аксенов добавил, что предложение уже направили депутатам.

Ранее сообщалось, что в России мигрантов начнут лишать мобильной связи при одном условии.