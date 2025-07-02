«Откуда это гнилье стукачей?» У Инстасамки заболела душа о будущем России. Почему ей никто не верит?

Певицы Дора и Мэйби Бэйби ответили Инстасамке на обвинения в разрушении России

Певицы Дора (настоящее имя — Дарья Шиханова) и Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк) ответили на выпады в их адрес артистки Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, которая обвинила своих коллег в разрушении России и негативном влиянии на слушателей. Поводом стало их участие в концертах, посвященных Дню молодежи. По словам звезды, до этого девушки записывали каверы на песни музыкантов-иноагентов и занимались пропагандой запрещенных веществ.

Инстасамка обвинила Дору в исполнении песен иноагентов

Инстасамка обратила внимание на то, что Дора записала каверы на треки иноагентов и артистов, выступающих против специальной военной операции. В частности, девушка исполнила композиции рэпера Face (Иван Дремин, признан Минюстом РФ иностранным агентом) и группы «Валентин Стрыкало», солист которой Юрий Каплан открыто поддерживает Вооруженные силы Украины.

Зотеева также высказалась о содержании некоторых песен Доры и Мэйби Бэйби. В их текстах она заметила пропаганду суицида и употребления запрещенных веществ.

Охрана на их концертах пару лет назад скручивала и выводила из зала ребят, которые кричали «Россия!». А сегодня они выступают для русских людей, для нашей молодежи, делают альбомы с разрушающим контентом Инстасамка поп-певица

Дора назвала обвинения Инстасамки ложью

Певица Дора ответила Инстасамке, призвав поклонников не верить «сомнительным персонажам». Она назвала все высказывания коллеги ложью и подчеркнула, что Зотеевой движут «корыстные мотивы».

Упомянутые каверы были выложены 8 лет назад, когда мне было 17. Эти записи не входят в мои альбомы Дора поп-певица

Обвиненная в разрушительном влиянии на молодежь Мэйби Бэйби ограничилась публикацией короткого видео в социальных сетях с подписью: «Когда три года думаешь, какой бы выдумать донос».

Виторган и Собчак раскритиковали Инстасамку за «донос» на коллег

Одним из первых конфликт между певицами прокомментировал актер Максим Виторган. Он назвал заявления Инстасамки стукачеством и упомянул в своей публикации главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

Вот откуда это гнилье стукачей в молодых-то? Мизулина ее укусила? А чего она не пишет-то, что люди радостно плясали под эти песни и им похер было? Фу… Максим Виторган актер театра и кино

Журналистка Ксения Собчак отметила, что и в треках самой Инстасамки можно найти оскорбления чувств верующих, призывы к проституции, пропаганду наркотиков и угрозы насилия в адрес представителей власти. «Совсем недавно тебя обвиняли в пропаганде разврата и проституции, твои концерты отменялись и переносились. Теперь ты делаешь то же самое в отношении других певиц», — подытожила Собчак.

Мизулина обвиняла Инстасамку в пропаганде наркотиков

В 2019 году Инстасамка выпустила свои первые альбомы Born to Flex и «Трипл малыш», мгновенно став одной из самой обсуждаемых фигур в русском рэпе. В 2023-м Екатерина Мизулина обвинила артистку в пропаганде наркотиков и развращении молодежи. После скандала ее тур по городам России был отменен. Через некоторое время певица лично встретилась с Мизулиной, пообещав изменить свой контент. Уладив конфликт, она вернулась к активной концертной деятельности.