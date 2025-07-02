Китай призвали надавить на Иран в вопросе ядерной программы

Bloomberg: Израиль призвал Китай надавить на Иран в вопросе ядерной программы

Израиль призвал Китай оказать политическое и экономическое давление на иранские власти, чтобы умерить амбиции Тегерана в вопросе ядерной программы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Китай — единственный, кто способен повлиять на Иран», — заявила генеральный консул Израиля в Шанхае Равит Байер.

По словам израильского дипломата, «Иран рухнет, если Китай не будет покупать его нефть».

Ранее стало известно, что Китай после начала израильской военной операции против Ирана отправил по направлению к Исламской Республике минимум три грузовых самолета, которые пропадали с радаров по мере приближения к ней.