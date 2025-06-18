Китай отправил в Иран загадочные самолеты. Они исчезают с радаров по мере приближения к стране

Telegraph: Китай тайно отправил три транспортных самолета в сторону Ирана

Китай после начала операции Израиля против Ирана отправил по направлению к Исламской Республике минимум три грузовых самолета, которые пропадали с радаров по мере приближения к ней.

Первое воздушное судно вылетело из Китайской Народной Республики (КНР) 14 июня, третье (из Шанхая) — 16 июня. Они направлялись на запад вдоль Северного Китая, пересекали Казахстан, затем — на юг, в Узбекистан и Туркменистан. По мере приближения к Ирану самолеты исчезали с радаров. Конечной точкой маршрута в плане полетов указывался Люксембург. Однако суда, предположительно, не приближались к европейскому воздушному пространству.

Рейсы выполняли грузовые самолеты Boeing 747, которые, по данным авиационных экспертов, обычно используются для перевозки военной техники и оружия.

Фото: Wana News Agency / Reuters

Преподаватель Эксетерского университета Андреа Гизелли, специализирующийся на отношениях КНР с Ближним Востоком и Северной Африкой, заявил, что эти грузы «не могут не вызывать большого интереса, поскольку есть ожидания, что Китай может как-то помочь Ирану».

По его словам, «крах нынешнего [иранского] режима станет серьезным ударом и вызовет большую нестабильность на Ближнем Востоке», что в конечном итоге подорвет экономические и энергетические интересы Пекина.

Специалист по Китаю и Ближнему Востоку в Израильском институте исследований национальной безопасности Тувия Геринг не исключила, что Пекин отправляет в Тегеран материалы военного назначения.

Iranian Revolutionary Guard. Фото: Sepahnews / AP

Посольство Китая призвало своих граждан срочно покинуть Израиль

Посольство Китая в Израиле 17 июня призвало своих граждан срочно вернуться домой.

Диппредставительство отметило, что «конфликт между Израилем и Ираном продолжает обостряться, многие гражданские объекты получили повреждения, число жертв среди гражданского населения продолжает расти, а ситуация в области обеспечения безопасности стала более серьезной».

Ведомство напомнило, что израильское воздушное пространство закрыто, а правительство этой страны продлило чрезвычайное положение до 30 июня. Там уточнили, что пограничные пункты пропуска Израиля с Иорданией и Египтом остаются открытыми.

«Посольство КНР в Израиле уведомляет граждан Китая, находящихся в Израиле, о необходимости как можно скорее покинуть страну через сухопутные пограничные пункты пропуска, обеспечивая при этом собственную безопасность, приоритет рекомендуется отдавать направлению в Иорданию», — рекомендовали в китайском посольстве.

У Израиля заканчивается вооружение

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника сообщило, что у Израиля заканчиваются комплексы противоракетной обороны (ПРО) «Стрела».

«У Израиля заканчиваются противоракетные комплексы "Стрела" (...), что вызывает обеспокоенность в способности страны противостоять иранским баллистическим ракетам большой дальности», — говорится в публикации.

По словам источника, Вашингтон узнал о проблемах с израильскими комплексами ПРО несколько месяцев назад. После начала эскалации конфликта в июне Пентагон стал отправлять Израилю больше противоракетных систем. Однако теперь США беспокоятся, что такие комплексы кончатся и у них.

Захарова предупредила об «угрозе ядерного характера» на Ближнем Востоке

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова предупредила, что ядерная угроза на Ближнем Востоке носит не теоретический характер и имеет глобальный масштаб.

Комментируя конфликт между Израилем и Ираном, она обратила внимание, что «удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам». «Это все ведет не просто к эскалации, а к угрозе непосредственно региону и миру», — подчеркнула дипломат. Она добавила, что Тегеран «имел, имеет и будет иметь право» на мирные ядерные объекты.