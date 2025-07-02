Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:43, 2 июля 2025Бывший СССР

Командование батальона ВСУ разворовало почти 100 миллионов гривен

Командование батальона ВСУ разворовало миллионы гривен на фиктивной мобилизации
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция задержали командование батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области, которое разворовало почти 100 миллионов гривен (188 миллионов рублей). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Фигуранты продавали поддельные бронь от призыва и удостоверения участников боевых действий. Организатором сделок оказался бывший командир отдельного батальона, дислоцированного в Сумской области. По одной из схем, члены командования батальона за деньги фиктивно оформляли местных предпринимателей и знакомых на службу в свою воинскую часть.

СБУ отметила, что купившие фиктивное место в рядах батальона лица даже не появлялись на территории режимного объекта, а в обмен ежемесячно перечисляли свои зарплаты на банковские карты командования батальона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в стране начиная с конца 2024 года. Таким образом украинские власти намерены бороться с нарушениями и коррупцией при установлении инвалидности чиновникам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска открыли прямую дорогу на Сумы

    В России заметили гигантских ос

    56-летняя Дженнифер Энистон и 61-летняя Кортни Кокс показали лица без макияжа

    Россиян предупредили об опасности одного вида транспорта

    «Пусть сваливают!» Сотни россиян потребовали изгнать цыганский табор из села. Поводом стала гибель подростка

    Двукратный олимпийский чемпион заявил о неспособности мирового спорта жить без России

    Медведев раскрыл число поступивших в Вооруженные силы России контрактников

    Поставки новых моделей в Россию рухнули

    В российском регионе два рецедивиста украли ягнят ради подарка другу

    Превосходство Starlink в небе объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости