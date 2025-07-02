Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:27, 2 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко помиловал 16 осужденных

Президент Белоруссии помиловал 16 осужденных в преддверии Дня Независимости
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 16 осужденных, включая тех, кто совершил преступления экстремистской направленности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу президента.

«В преддверии Дня Независимости президентом Белоруссии Александром Лукашенко удовлетворены ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности», — указано в сообщении пресс-службы.

Все помилованные, как отмечается, раскаялись в преступлениях, среди них трое старше 50 лет, у девяти имеются несовершеннолетние дети, один является инвалидом, а двое имеют хронические заболевания.

В мае Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Тогда для тех, кто не попал под амнистию, срок наказания был сокращен частично на один год. Как указывалось в сообщении, амнистия коснулась почти восьми тысяч осужденных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Баку рассказали о ходе расследования крушения самолета AZAL

    55-летняя Ума Турман снялась в откровенном наряде для журнала

    Австралию накрыл «бомбовый циклон»

    В российском регионе вынесли первый приговор о госизмене

    В сети появилось фото с поднятым над крупнейшим рынком Москвы флагом Азербайджана

    Россияне назвали любимые способы празднования Дня семьи

    На Западе оценили российский бронепоезд «Енисей»

    Гонорары Кадышевой рекордно выросли за полгода

    Звезда «Реальных пацанов» купила квартиру в Перми

    Американскую JATM сочли «убийцей» российских Су-35 и Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости