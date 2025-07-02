Президент Белоруссии помиловал 16 осужденных в преддверии Дня Независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 16 осужденных, включая тех, кто совершил преступления экстремистской направленности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу президента.

«В преддверии Дня Независимости президентом Белоруссии Александром Лукашенко удовлетворены ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности», — указано в сообщении пресс-службы.

Все помилованные, как отмечается, раскаялись в преступлениях, среди них трое старше 50 лет, у девяти имеются несовершеннолетние дети, один является инвалидом, а двое имеют хронические заболевания.

В мае Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Тогда для тех, кто не попал под амнистию, срок наказания был сокращен частично на один год. Как указывалось в сообщении, амнистия коснулась почти восьми тысяч осужденных.