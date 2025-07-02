Макрон попросил совета у Путина по одному вопросу

Представитель кабмина Франции: Макрон просил у Путина совета по проблеме Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора просил у российского лидера Владимира Путина совета по проблеме Ирана. Об этом в ходе брифинга, который транслировал Елисейский дворец, заявила представитель кабмина Франции Софи Прима.

«Президент хотел узнать мнение и получить совет Владимира Путина по проблеме нераспространения ядерного оружия и Ирана», — сказала она.

По ее словам, после разговора Макрон позитивно отозвался о позиции Путина, выступившего, в частности, против выхода Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Прима отметила, что именно теме Ирана и ДНЯО была посвящена большая часть беседы двух лидеров, а вопрос Украины был «гораздо менее важен».

Ранее газета Le Parisien сообщила, что целью звонка Макрона Путину было сделать Европейский союз участником переговоров по Ирану. По утверждению издания, разговор свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над иранским вопросом.