Медведев раскрыл число поступивших в Вооруженные силы России контрактников

Медведев: За первую половину 2025-го в ВС поступило более 210 тыс. контрактников

В Вооруженные силы (ВС) России за первую половину 2025 года поступило более 210 тысяч контрактников. Такое число раскрыл заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Он отметил, что в добровольческие подразделения с начала года принято свыше 18 тысяч человек. Медведев принял участие в заседании профильной межведомственной комиссии.

На мероприятии экс-президент России подчеркнул, что темп набора в войска набран приличный. «Это, безусловно, результат общей работы. Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой деятельности, за такие высокие результаты», — пояснил зампред Совбеза.

По его мнению, заключившие контракт российские граждане демонстрируют патриотический настрой.

Ранее Медведев пообещал, что российские военные пресекут попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Курскую область.