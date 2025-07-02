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13:59, 2 июля 2025Силовые структуры

Мужское тело с ветеранским жетоном нашли в российском регионе

В Волгоградской области нашли труп избитого мужчины с ветеранским жетоном
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В парке города Волжский Волгоградской области нашли избитого мужчину без признаков жизни. Об этом сообщает V1.RU.

Мужчина лежал рядом с памятником жертв политических репрессий. Предварительно установлено, что его забили насмерть. Среди вещей потерпевшего обнаружен ветеранский жетон. На месте работает следственно-оперативная группа. Личность мужчины устанавливается.

Ранее сообщалось, что двух россиян осудили за похищение, избиение и вымогательства. Установлено, что в сентябре 2024 года они заставляли мужчину передать им 500 тысяч рублей. Ему удалось спастись.

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