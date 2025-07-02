На Западе предсказали кризис на Украине к концу лета из-за остановки помощи США

Bild: На Украине к концу лета наступит кризис из-за исчерпания помощи США

К концу лета 2025 года на Украине сложится критическая ситуация из-за полного исчерпания американских боеприпасов. Наступление кризиса в конфликте из-за приостановки военной помощи США предсказали аналитики издания Bild.

«Украинских запасов хватит еще до конца лета, после чего ситуация станет критической. Может возникнуть критический пробел, пока Европа не попытается его как-то заполнить», — приводится в публикации мнение эксперта.

Отмечается, что из-за остановки поставок Киев лишится ракет для истребителей F-16, боеприпасов для систем противовоздушной обороны и не сможет эффективно противодействовать массированным атакам беспилотников.

Ранее стало известно, что США на несколько месяцев прекращают поставлять Украине перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты, которые Киев использует на истребителях F-16. Вашингтон информацию о приостановке поставок официально не подтверждал.