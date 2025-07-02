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18:49, 2 июля 2025Мир

На Западе признали неловкость и разобщенность Европы после звонка Макрона Путину

Bloomberg: Европейские страны испытывают неловкость после звонка Макрона Путину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Европейские страны испытывают неловкость и разобщенность после звонка президента Франции Эммануэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом пишет Bloomberg.

«По словам официального источника, знакомого с позицией Макрона, этот шаг был предпринят для того, чтобы Трамп не был единственным собеседником Путина среди западных лидеров», — передает агентство.

Собеседник издания отметил, что в Европе по-прежнему сохраняется скепсис по поводу целесообразности налаживания диалога с Россией.

Вечером 1 июля состоялся телефонный разговор Путина и Макрона. Президенты обсудили конфликт Израиля и Ирана, американские обстрелы иранских ядерных объектов, а также ситуацию на Украине.

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