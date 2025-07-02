Оценено влияние переговоров Путина и Макрона на конфликт на Украине

Политолог Асафов: Переговоры Путина и Макрона могут повлиять на поддержку Киева

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном могут повлиять на поддержку Киева Парижем. Об этом в беседе с «Известиями» заявил политолог Александр Асафов.

При этом эксперт отметил, что телефонный разговор не окажет воздействия на переговорный процесс по Украине. «Это может повлиять на позицию Макрона по поводу поддержки киевского нацистского режима с учетом ослабления поддержки Соединенных Штатов», — пояснил он.

Асафов обратил внимание, что для многих стран мира, кроме Великобритании, поддержание хороших отношений с Россией является важным приоритетом.

Вечером 1 июля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Главы государств обсудили конфликт Израиля и Ирана, американские обстрелы иранских ядерных объектов, а также ситуацию на Украине.

Французский лидер сам инициировал звонок, хотя еще в 2023 году Макрон не хотел общаться с Путиным, объясняя это тем, что не видит в разговоре с президентом России смысла. Отмечается, что перед звонком Макрон предупредил президента Украины Владимира Зеленского о своих планах поговорить с Путиным и связался с ним после беседы с президентом России.