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13:11, 2 июля 2025Бывший СССР

Песков оценил угрозу Москвы для Баку

Песков: Москва не угрожает Баку
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Москва не угрожает Баку, а первопричиной происходящих событий стали действия по раскрытию преступлений, совершенных гражданами Азербайджана. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану. Первопричиной стали, собственно, следственные действия и работа по раскрытию преступления на территории Российской Федерации, в том числе против граждан Азербайджана», — отметил он.

При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что власти Украины будут «препарировать» информацию о разногласиях России и Азербайджана, чтобы спровоцировать напряженность между странами.

Ранее Песков высказался о роли Украины в конфликте между Москвой и Баку. По его словам, Киев специально провоцирует азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий.

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