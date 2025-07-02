Раскрыты подробности остановки военных поставок США на Украину

NBC: США остановили поставки Украине, когда часть грузов уже прибыла в Европу

США остановили военные поставки Украине, когда часть грузов уже прибыла в Европу, но еще не оказалась в распоряжении Киева. Такие подробности раскрывает телеканал NBC.

«По словам представителя министерства обороны и двух источников, осведомленных о принятом решении, часть грузов уже прибыла в регион, но их доставка на Украину была приостановлена», — сказано в сообщении.

По данным телеканала, решение было принято министром обороны США Питом Хегсетом из-за опасений касательно объемов имеющихся вооружений на складах американских вооруженных сил. Отмечается, что глава Пентагона распорядился провести проверку запасов и приостановить все поставки до ее завершения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что США приостановили ряд военных поставок Украине, в том числе зенитных ракетных комплексов. По ее словам, в Вашингтоне пришли к такому решению, проанализировав военную помощь другим странам.