Раскрыты сроки завершения экспертизы по делу крушения лайнера AZAL в Казахстане

Экспертиза по делу о крушении AZAL под Актау будет завершена в ближайшее время

Экспертиза по делу о крушении пассажирского самолета авиакомпании AZAL под Актау, Казахстан, будет завершена в ближайшее время. Примерные сроки раскрыли в Генпрокуратуре Азербайджана, сообщает РИА Новости.

По словам начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Неймара Авазова, в настоящее время расследование все еще продолжается в трех странах.

13 февраля была опубликована полная расшифровка переговоров экипажа разбившегося лайнера AZAL. Из нее следует, что экипаж самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем в Актау.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.

