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11:35, 2 июля 2025Путешествия

Раскрыты сроки завершения экспертизы по делу крушения лайнера AZAL в Казахстане

Экспертиза по делу о крушении AZAL под Актау будет завершена в ближайшее время
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Экспертиза по делу о крушении пассажирского самолета авиакомпании AZAL под Актау, Казахстан, будет завершена в ближайшее время. Примерные сроки раскрыли в Генпрокуратуре Азербайджана, сообщает РИА Новости.

По словам начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Неймара Авазова, в настоящее время расследование все еще продолжается в трех странах.

13 февраля была опубликована полная расшифровка переговоров экипажа разбившегося лайнера AZAL. Из нее следует, что экипаж самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем в Актау.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.

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