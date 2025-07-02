Россиянин с ножом пытался убежать от полицейских и случайно оказался в участке

Грабитель из Кудрово случайно оказался в участке полиции при попытке скрыться

Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего грабителя из Санкт-Петербурга, который перелез через забор при попытке скрыться и случайно оказался на территории полицейского участка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке и публикует соответствующее видео.

На кадрах видно, как мужчина размахивает ножом и пугает рядом находящихся людей. Затем он перелезает через высокий забор.

По информации Telegram-канала, все произошло в Кудрово. Мужчина пристал к случайному прохожему и, угрожая ножом, ограбил его. Чтобы не попасться силовикам, грабитель размахивал холодным оружием и перелез через забор.

За забором, который он преодолел, оказался полицейский участок. Мужчину задержали прямо на его крыльце.

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