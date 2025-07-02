Россиянка побывала в Мексике и описала страну словами «люди не скрывают, что боятся»

Побывавшая в Мексике россиянка Марина Ершова сравнила особенности местных домов с квартирами на родине. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Российская туристка сообщила, что все дома в стране Южной Америки закрыты на засовы и решетки, находятся под охраной собак и камер видеонаблюдения. «Прутья на дверях, на окнах, даже на вентиляции. Мексика в клетке», — написала Ершова, отметив что этим быт мексиканцев похож на российский.

Однако по ее мнению, между населением двух стран есть существенная разница. «В Мексике люди не скрывают, что боятся. Они говорят: "Да, у нас опасно, мы себя защищаем". А в России решетки ставят на восьмом этаже "на всякий случай". Но потом никаких разговоров с соседями и случайных знакомств, только подозрение, что тебя кто-то все время хочет обмануть», — заметила туристка.

Также девушка назвала страх — главным дизайнером русских фасадов. «Россия и Мексика — страны с заборами в голове. Но только в Мексике под забором — праздник, а у нас, как правило, серый понедельник», — пришла к выводу путешественница.

Ранее эта тревел-блогерша побывала в гостях у мексиканки и описала ее холодильник фразой «нечем гордиться». Также туристка раскрыла неприятную особенность местной воды.