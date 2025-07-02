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12:48, 2 июля 2025Ценности

«Самый крутой в мире диктатор» обругал Неделю моды за прославление преступников

Президент Сальвадора Букеле обругал Неделю моды за прославление преступников
Мария Винар

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Президент Сальвадора Найиб Букеле обругал Неделю моды в Париже за прославление преступников. Соответствующий пост появился на его странице в X (ранее — Twitter).

Лидер страны, с подачи СМИ провозгласивший себя «самым крутым в мире диктатором» за борьбу с бандами, отреагировал на видео с показа американского дизайнера Вилли Чаварриа. На размещенных кадрах были запечатлены манекенщики, на которых присутствовала одежда, похожая на униформу заключенных крупнейшей тюрьмы Сальвадора. «Дизайнер на Парижской Неделе моды сделал политическое заявление, превратив свой показ в дань памяти нелегалам и жестоким преступникам, содержащимся в тюрьме Cecot», — гласит описание ролика.

Мужчины в белых футболках и шортах, вставшие при этом на колени, возмутили Букеле. «Мы готовы отправить их всех в Париж, как только получим зеленый свет от французского правительства», — заявил он.

Позже президент прокомментировал видео плачущей женщины, которая подверглась преследованиям в столице Франции. «Это результат прославления преступников в Париже. Тот, кто щадит волка, жертвует овцой», — подчеркнул он.

Букеле возглавил Сальвадор в 2019 году. После прихода к власти он объявил план по борьбе с высокой преступностью. В частности, был введен и неоднократно продлевался режим чрезвычайного положения, который существенно ограничивал гражданские права. К ноябрю 2023 года был арестован примерно каждый сотый гражданин страны при общем населении в 6,5 миллиона человек.

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