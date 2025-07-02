Следователи поймали иностранца за совершенные 15 лет назад изнасилования в Москве

В Москве осудят иностранца за изнасилования, совершенные 15 лет назад

В Москве осудят иностранца за изнасилования, совершенные 15 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 131 («Изнасилование»), части 2 статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») и 161 («Грабеж») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2009 года мужчина со своим знакомым находился в автомобиле женщины, которая занималась частным извозом. Они совершили нападение на нее и изнасиловали. Также в январе 2010 года злоумышленник на улице заметил проходящую мимо женщину и, применяя силу, совершил изнасилование. После чего скрылся из столичного региона.

Сразу установить преступника не удалось. В ходе работы по раскрытию преступлений следователи и криминалисты СК с сотрудниками правоохранительных органов повторно изучили материалы дела. По ранее изъятым доказательствам, используя современные судебные экспертизы и базы данных, удалось установить личность фигуранта.

Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения.

Ранее сообщалось, что россиянин семь лет насиловал дочь сожительницы и ее подругу.