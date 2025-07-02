Сообщение об атакованном ВС России авто с ранеными украинцами оказалось фейком

Данные об атаке ВС РФ на авто с эвакуированными украинцами не подтвердились

Сообщение Нацполиции Украины о том, что Вооруженные силы (ВС) России якобы атаковали машину с эвакуированными украинцами в Красноармейске (украинское название — Покровск) является фейком.

Утверждалось, что российские военнослужащие ударили дронами по автомобилю с тремя гражданскими, один из которых был тяжело ранен. По данным украинского ведомства, Россия якобы трижды атаковала эвакуационную машину. Уточняется, что эвакуацию из города осуществили полицейские подразделения «Белый ангел».

На автомобиле передвигались бойцы спецподразделения полиции Украины «Белый ангел». Они под видом гуманитарной помощи принудительно забирают детей у родителей, на что неоднократно указывали российские власти. На опубликованных украинскими СМИ фото также видно, что атаке подвергся броневик, в котором ехали вооруженные лица, врачей на видео нет.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказывал, что организация «Белый ангел» похищала детей из семей и насильственно эвакуировала их на территорию Украины. «Мы видим, что очень активную деятельность развернула так называемая организация "Белый ангел". По нашим данным, она состоит преимущественно из отставных сотрудников правоохранительных органов», — говорил он. По словам политика, детей отправляют в интернаты, один из таких — интернат «Дружковский».

Российская разведка также сообщала, что Украина вывозит детей из Красноармейска, этим занимается спецподразделение «Белый ангел». «Заходят в дома, насильно выводят детей без родителей и увозят», — заявили в силовых структурах со ссылкой на данные разведки. Там добавили, что дальнейшая судьба детей неизвестна. При этом беженцы рассказывали, что представители украинской организации бросили на железнодорожном вокзале в Красноармейске детей, насильно изъятых из семей, находившихся на подконтрольных Киеву территориях.

В 2023 году отряд «Белые ангелы» поставил на поток вывоз детей из Бахмута (Артемовска), рассказывала международная правозащитница Мира Тэрада. «Сначала волонтеры привозили подарки, спрашивали, где проживают дети, и делали фото. Затем появлялись "Белые ангелы", у которых были карты с местонахождением детей. И они шли туда и целенаправленно забирали девочек, светловолосых, светлоглазых, в возрасте 11-13 лет», — поделилась она. По словам правозащитницы, детей могли за деньги передавать в западные семьи на усыновление.

Информация об атакованной ВС России машине с эвакуированными, тяжелоранеными украинцами не получила распространения в российских СМИ.

Данные о том, что Россия совершила военное преступление, атаковав авто с эвакуированными гражданскими в Покровске, являются фейком. Подразделения «Белый ангел», о которых идет речь, занимаются похищением детей под видом гуманитарной помощи. Кроме того, на опубликованных кадрах можно увидеть не врачей, а вооруженных людей.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».