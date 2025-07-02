США лишат Украину одного источника финансирования

Kyiv Post: Программы USAID по Украине могут быть прекращены до конца 2025 года

Программы Агентства США по международному развитию (USAID), касающиеся Украины, могут быть прекращены в течение этого года, поскольку перешли в ведение к Госдепартаменту. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

«Многие из тех, кто реализовывал эти программы, обанкротились (...) Меня сильно удивит, если эти контракты доживут до конца 2025 года», — заявил один из бывших чиновников USAID.

Также бывшие сотрудники USAID отметили, что несколько действующих контрактов по украинским программам были переданы в Госдепартамент, но «без каких-либо правовых механизмов для их фактического выполнения».

По словам другого источника, речь идет о программах в сферах здравоохранения, энергетики и кибербезопасности. Также бывшие чиновники выразили опасения, что Госдеп и администрация президента США Дональда Трампа «попытаются принимать решения за Украину, а не вместе с Украиной».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил о прекращении работы USAID. Он назвал закрытие агентства завершением «эры правительственной неэффективности, одобренной официально». По его словам, USAID улучшала жизнь только руководителей бесчисленных неправительственных организаций, «которые часто наслаждались пятизвездочным образом жизни, финансируемым американскими налогоплательщиками».