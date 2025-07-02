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19:58, 2 июля 2025Мир

США на полпути развернули направляющееся на Украину оружие

FT: США на полпути развернули поставки зенитных ракет и боеприпасов Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Air Force photo / Tech. Sgt. J.D. Strong II / Handout / Reuters

США на полпути развернули поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, предназначенных для Украины. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

«Часть оружия уже находилась в пути на Украину, когда поставки были приостановлены», — заявил собеседник издания.

По данным газеты, решение о приостановке поставок оружия было принято еще в начале июня, но вступило в силу только сейчас.

Ранее США приостановили поставки вооружений Киеву, опасаясь сокращения собственных запасов. Эту информацию подтвердил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

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