США на полпути развернули направляющееся на Украину оружие

FT: США на полпути развернули поставки зенитных ракет и боеприпасов Украине

США на полпути развернули поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, предназначенных для Украины. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

«Часть оружия уже находилась в пути на Украину, когда поставки были приостановлены», — заявил собеседник издания.

По данным газеты, решение о приостановке поставок оружия было принято еще в начале июня, но вступило в силу только сейчас.

Ранее США приостановили поставки вооружений Киеву, опасаясь сокращения собственных запасов. Эту информацию подтвердил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.