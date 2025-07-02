США признались в «пристальной слежке» за Ираном

Fox: Постпред при НАТО Уитакер заявил, что США пристально следят за Ираном

Соединенные Шататы пристально следят за шагами Ирана во взаимоотношениях с западными странами. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Мы крайне пристально следим за тем, что они собираются делать и как планируют взаимодействовать с Западом и США», — рассказал американский чиновник.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран возобновит переговоры с Вашингтоном после предоставления гарантий американской стороной о ненападении на республику во время переговоров.