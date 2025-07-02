Стала известна реакция украинских чиновников на приостановку поддержки со стороны США

WP: США застали врасплох украинских чиновников приостановкой военной помощи

Украинские чиновники были застигнуты врасплох приостановкой военной помощи со стороны США. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Киеве.

«Украинские чиновники, с которыми связались для комментария, промолчали или отказались отвечать и, судя по всему, новости застали их врасплох», — сказано в публикации.

По словам источника газеты, украинские чиновники пытаются выяснить у США причины принятия такого решения.

Ранее стало известно, что Украина вызвала в МИД временного поверенного в делах США Джона Гинкеля на фоне сообщений об остановке американских военных поставок Киеву. В ведомстве отметили, что задержка поставок военной помощи Украине приведет к продолжению наступления России на фронте.