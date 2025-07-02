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15:08, 2 июля 2025Экономика

Сына Алиева уличили в неуплате налогов за роскошный особняк в Подмосковье

У сына Ильхама Алиева Гейдара нашли долг в 946 тыс. рублей за особняк в Барвихе
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Tatyana Zenkovich / Pool / Reuters

Сына президента Азербайджана Ильхама Алиева, 27-летнего Гейдара, уличили в неуплате налогов за роскошный особняк в подмосковной Барвихе. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Речь идет о недвижимости площадью 1,6 тысячи квадратных метров примерно за 2,7 миллиарда рублей, расположенной в элитном коттеджном поселке «Сады Майендорф». По информации источника, размер задолженности Алиева перед налоговой составляет 946 тысяч рублей. Специалисты подмосковного ФНС обращались в суд уже несколько раз и получали приказ о взыскании. Однако, уточнили авторы публикации, по причине того, что на сайте ФССП дата рождения сына президента зарубежного государства указана с ошибкой в один день, найти его долги может быть затруднительно.

Ранее сообщалось, что коммунальщики подали в суд на актрису Марию Кожевникову из-за долгов по оплате ЖКУ и парковки за дом на Рублевке.

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