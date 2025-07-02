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18:20, 2 июля 2025Наука и техникаЭксклюзив

В американском «убийце» российских истребителей нашли проблему

Военный эксперт Леонков: Российские РЭБ собьют ракету AIM-260 JATM
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Nelson / US Air Force / Wikimedia

Главной проблемой американской ракеты классы «воздух-воздух» AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM), которую называют «убийцей» российских истребителей Су-35 и Су-57, станет то, что бортовые комплексы РЭБ, установленные на самолетах, смогут сбить систему наведения ракеты, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

«На AIM-260 возлагают большие надежды. Предполагается, что она может преодолеть расстояние в 200 километров и достать до наших истребителей. Данная ракета предназначалась для тактических истребителей, а также самолетов-невидимок. Но оценить ее реальные свойства сложно», — сказал Леонков.

Он объяснил, что на данный момент не было опубликовано никаких характеристик американской ракеты — известна только дальность ее полета. Военный эксперт заметил, что США до сих пор не удалась технология управляемого гиперзвука, потому кажется сомнительным, что российские самолеты не сумеют увернуться от этого оружия.

«Даже если предположить, что ракета действительно маневрирующая, нельзя забывать, что на российских истребителях стоят комплексы РЭБ, которые исказят картину для JATM. То есть ракета просто промахнется», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что AIM-260 JATM станет первой за многие годы новой ракетой класса «воздух — воздух», которая будет принята на вооружение Военно-воздушными силами (ВВС) США. Ее также называли «убийцей» российских Су-35 и Су-57.

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