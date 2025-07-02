В Чехии начался пожар возле склада боеприпасов

CTK: В Чехии из-за жары начался пожар возле армейского склада боеприпасов

Возле армейского склада боеприпасов в районе города Литомержице на северо-западе Чехии начался пожар. Такие данные приводит информационное агентство CTK.

К ликвидации возгорания привлекли 12 подразделений спасателей, которые используют авиатехнику. Ситуация осложняется тем, что на территории, охваченной пламенем (порядка четырех гектаров) случился взрыв старых боеприпасов, зарытых в землю. Власти обратились к жителям ближайших районов с просьбой воздержаться от прогулок по лесу.

Причиной пожара могла стать жара. 2 июля во многих районах республики наблюдалась температура выше 35 градусов. 3 июля ожидается такой же жаркий день, воздух может нагреться до 40 градусов. В связи с этим на территории Чехии возрастает угроза лесных пожаров.

Ранее российская армия нанесла удары по военным объектам Украины, в частности, по цехам сборки беспилотников и местам их хранения. Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов и военно-технического имущества.