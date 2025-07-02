В горах российского курорта пройдет автомобильная гонка

В горах Сочи пройдет автомобильная гонка за первенство Краснодарского края

В горах курортного города Сочи пройдет автомобильная гонка. Об этом пишет «Российская газета».

Состязание состоится за первенство Краснодарского края по скоростному подъему на холм. Протяженность трассы составит пять километров с перепадом высот 600 метров. Участники стартуют на десятом километре подъема, а финишируют у отеля на высоте 1389 метров над уровнем моря. Отмечается, что на маршруте будут встречаться крутые повороты, подъемы и спуски. Автомобили участников должны быть оснащены двигателем мощностью от 200 лошадиных сил. Каждый спорткар пройдет техническую проверку, а их владельцы — медицинский допуск.

Открытие гонки состоится 12 июля на курорте «Газпром Поляна». Ранее соревнования проходили на этой трассе в 2018-2020 годах.

Ранее сообщалось, что в Сочи для туристов откроют новые пешие тропы в горах.