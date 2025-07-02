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14:51, 2 июля 2025Мир

В Кремле объяснили необходимость разговора с Европой

Песков: Конструктивный смысл в разговорах с европейцами есть всегда
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / POOL / ТАСС

Несмотря на то, что сейчас европейцы едва ли готовы услышать российскую позицию, конструктивный смысл в диалогах с ними есть всегда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На нынешнем этапе достаточно, даже если готовы слушать», — объяснил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном — хорошая возможность донести позиции сторон. По словам представителя Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны и продлился более двух часов.

Песков подчеркнул, что российский лидер неоднократно заявлял о своей готовности вести диалог.

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