В Кремле объяснили необходимость разговора с Европой

Песков: Конструктивный смысл в разговорах с европейцами есть всегда

Несмотря на то, что сейчас европейцы едва ли готовы услышать российскую позицию, конструктивный смысл в диалогах с ними есть всегда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На нынешнем этапе достаточно, даже если готовы слушать», — объяснил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном — хорошая возможность донести позиции сторон. По словам представителя Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны и продлился более двух часов.

Песков подчеркнул, что российский лидер неоднократно заявлял о своей готовности вести диалог.