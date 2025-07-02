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11:28, 2 июля 2025Мир

В Польше ликвидировали банду украинцев

RMF FM: В Польше ликвидировали банду украинцев, похищавшую мигрантов ради выкупа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше правоохранители ликвидировали банду из граждан Украины, занимавшуюся похищениями нелегальных мигрантов для получения выкупа. Об этом сообщает RMF FM.

«Международная банда, подозреваемая в насильственных похищениях мигрантов с целью выкупа в Польше и Латвии, была ликвидирована сотрудниками Центрального следственного управления полиции», — говорится в заявлении.

Как отмечает радиостанция, четыре арестованных украинца «занимались незаконной переправкой мигрантов, которые через Белоруссию попадали в Евросоюз». Их привлекут к уголовной ответственности за похищения, а также незаконное пересечение границы. При этом все задержанные, включая двух женщин 40 и 20 лет, находились в Польше легально.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой. По его словам, благодаря принятым мерам любые возможные негативные последствия с точки зрения интересов польских граждан будут сведены к минимуму.

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