RMF FM: В Польше ликвидировали банду украинцев, похищавшую мигрантов ради выкупа

В Польше правоохранители ликвидировали банду из граждан Украины, занимавшуюся похищениями нелегальных мигрантов для получения выкупа. Об этом сообщает RMF FM.

«Международная банда, подозреваемая в насильственных похищениях мигрантов с целью выкупа в Польше и Латвии, была ликвидирована сотрудниками Центрального следственного управления полиции», — говорится в заявлении.

Как отмечает радиостанция, четыре арестованных украинца «занимались незаконной переправкой мигрантов, которые через Белоруссию попадали в Евросоюз». Их привлекут к уголовной ответственности за похищения, а также незаконное пересечение границы. При этом все задержанные, включая двух женщин 40 и 20 лет, находились в Польше легально.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой. По его словам, благодаря принятым мерам любые возможные негативные последствия с точки зрения интересов польских граждан будут сведены к минимуму.