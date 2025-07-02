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08:23, 2 июля 2025Россия

В России ответили обвинившему Москву в затягивании диалога по Украине спецпосланнику США

Константинов: Слова Келлога о затягивании диалога по Украине безосновательны
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Слова спецпосланника США по Украине Кита Келлога в адрес России безосновательны. Об этом, комментируя его утверждение о том, что Россия якобы затягивает процесс мирного урегулирования, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

«Обвинения Келлога безосновательны. Киевский режим только демонстрирует на словах свои намерения по урегулированию конфликта, а на практике вместе с отдельными европейскими чиновниками поддерживает напряжение», — сказал Константинов.

Он добавил, что поддерживать напряжение Украине выгодно, так как стране продолжат поставлять вооружения. Нынешнее руководство Украины не сможет выступить гарантом каких-либо соглашений, а президенту страны Владимиру Зеленскому выгодно продолжение конфликта, подчеркнул крымский политик.

На слова Келлога также ответили в Госдуме. Депутат Леонид Ивлев заверил, что мирные переговоры по Украине затягивает не Россия, а Украина и стоящий за ней военно-промышленный комплекс (ВПК) стран НАТО.

ЖЗЛ
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