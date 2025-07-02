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13:18, 2 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об итогах разговора Путина и Макрона

Депутат Чепа: Есть перспективы, что Макрон лучше поймет ситуацию вокруг Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил надежду, что состоявшийся разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона привел к лучшему пониманию возможных последствий конфликта на Украине. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Можно сказать, что три с лишним года не было дипломатических контактов. Мы обсудили еще раз ситуацию, обсудили причины, и, учитывая то, что этот разговор длился больше двух часов, есть перспективы, что [появится] понимание ситуации», — сказал Чепа.

1 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как утверждается, ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине. По словам российского лидера, украинский конфликт является прямым следствием политики западных стран, годами игнорировавших интересы безопасности России.

По итогам беседы Макрон выступил за продолжение переговоров с Путиным. Уточняется, что лидеры России и Франции договорились координировать подходы и вновь провести переговоры в ближайшем будущем.

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