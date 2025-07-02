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15:15, 2 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе два рецедивиста украли ягнят ради подарка другу

В Крыму два рецедивиста украли ягнят, чтобы подарить другу
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Крыму два рецедивиста украли ягнят, чтобы подарить другу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По данным канала, два бывший сотрудника фермы пришли к загону для породистых барашком и увели двух из них. Стоимость животных составляет 40 тысяч рублей.

На допросе они объяснили, что хотели отблагодарить скотиной товарища, который устроил их на новую работу. Теперь в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее в Сочи 64-летняя местная жительница пойдет под суд за кражу сумки с деньгами в зале ожидания аэропорта.

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