В российском регионе подростки попали в реанимацию из-за опасных экспериментов в промзоне

В Калининграде подростки получили ожоги 35-40 % тела из-за взрыва баллона

В Калининграде подростки едва не лишились жизней из-за опасных экспериментов в промышленной зоне. По данным NewsAlert, школьники попытались поджечь старую емкость с остатками газа.

Сотрудники МВД сообщили, что подростки обнаружили ящик с пластинами для выработки кислорода, используемые в спасательном оборудовании. Туда несовершеннолетние добавили жидкость из противохимического пакета советского образца. Их манипуляции привели к взрыву кислородного баллона.

В результате двое школьников 14 и 16 лет получили ожоги 35-40 процентов тела. Их доставили в реанимацию ожогового центра Центральной городской клинической больницы. Третий участник инцидента не пострадал и вызвал помощь.

Следственный комитет начал доследственную проверку. Полиция и МЧС обследуют территорию на наличие других опасных предметов.

В среду, 2 июля, в Копейске Челябинской области мужчина, идущий мимо многоэтажного дома, остался без кистей после взрыва неизвестного предмета.