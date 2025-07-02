Военкор заявил о кратном увеличении числа бойцов армии КНДР в зоне СВО

Военкор Сладков: Братья-корейцы втрое увеличивают контингент в зоне СВО

Войска КНДР кратно увеличивают присутствие в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военкор Александр Сладков в Telegram.

«Братья-корейцы увеличивают свой боевой контингент в СВО в три раза», — написал журналист. Источников своей осведомленности Сладков не раскрыл.

Ранее стало известно о планах разместить в Курской области строителей из КНДР. По словам главы приграничного региона Александра Хинштейна, северокорейцы приступят к работе по окончании разминирования приграничной зоны.

Бойцы из Северной Кореи участвовали в деоккупации приграничных территорий Курской области, которые около полугода находились под контролем украинских войск. Профессионализм военнослужащих из КНДР отметил президент России Владимир Путин, который лично поблагодарил военачальников из КНДР и бойцов подразделений спецназа, участвовавших в освобождении российского региона.