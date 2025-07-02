Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:26, 2 июля 2025Наука и техника

ВС России получили десятки тысяч дронов «Икар»

Народный фронт: Десятки тысяч дронов-камикадзе «Икар» передали ВС России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Народный фронт /  ТАСС

Московские разработчики передали десятки тысяч дронов-камикадзе «Икар» Вооруженным силам (ВС) России. Об этом сообщили в Народном фронте, передает ТАСС.

Представитель компании-производителя Руслан сообщил, что «Икар» — это флагман линейки дронов. Аппарат получил десятидюймовую раму.

«Особенность дрона в том, что на него можно установить сменяемые (без пайки) видеопередатчики, радиоприемники, ленточный сброс, удобные крепления под боевую часть, поворотные камеры с переключением с сумеречной камеры на тепловизор», — сказал он.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В Народном фронте уточнили, что несколько десятков тысяч дронов уже передали российским бойцам. Производитель планирует нарастить объемы поставок до сотен тысяч.

Ранее в июле стало известно, что ВС России начали применять FPV-дроны с солнечными панелями для засад в зоне специальной военной операции. Панели позволяют подзаряжать батареи аппарата в режиме ожидания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?

    США на полпути развернули направляющееся на Украину оружие

    В российском регионе решили отложить запрет на привлечение мигрантов к работе на стройках

    Раскрыты самые комфортные города России для жизни с собаками

    В РФС назвали желаемого соперника для сборной России

    Концерты российского рэпера отменили после обвинений в пропаганде педофилии

    Зеленского нарекли Иудой по одной причине

    53-летняя Анна Нетребко прогулялась по улице в мини-платье

    Захарова раскритиковала генсека ООН

    Выбросивший инвалида из такси россиянин заслушал приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости