ВС России получили десятки тысяч дронов «Икар»

Народный фронт: Десятки тысяч дронов-камикадзе «Икар» передали ВС России

Московские разработчики передали десятки тысяч дронов-камикадзе «Икар» Вооруженным силам (ВС) России. Об этом сообщили в Народном фронте, передает ТАСС.

Представитель компании-производителя Руслан сообщил, что «Икар» — это флагман линейки дронов. Аппарат получил десятидюймовую раму.

«Особенность дрона в том, что на него можно установить сменяемые (без пайки) видеопередатчики, радиоприемники, ленточный сброс, удобные крепления под боевую часть, поворотные камеры с переключением с сумеречной камеры на тепловизор», — сказал он.

В Народном фронте уточнили, что несколько десятков тысяч дронов уже передали российским бойцам. Производитель планирует нарастить объемы поставок до сотен тысяч.

Ранее в июле стало известно, что ВС России начали применять FPV-дроны с солнечными панелями для засад в зоне специальной военной операции. Панели позволяют подзаряжать батареи аппарата в режиме ожидания.