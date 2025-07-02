Выбросивший инвалида из такси россиянин заслушал приговор

Суд в Москве приговорил к 2 годам таксиста, выбросившего инвалида из авто

Суд в Москве приговорил к двум годам колонии общего режима 23-летнего таксиста, который отказался везти инвалида первой группы и выбросил его из салона автомобиля прямо на дорогу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, жительница Москвы вызвала такси для себя и сына-инвалида через приложение. Водитель подъехал на Тихорецкий бульвар и в грубой форме отказался везти потенциальных пассажиров. Он вытолкал инвалида-колясочника из салона, а затем выбросил все имевшиеся при нем вещи и уехал. Мужчина упал на асфальт.

Первый суд назначил таксисту принудительные работы, однако прокуратура обжаловала это решение. Сейчас суд назначил ему реальное лишение свободы, признав виновным по пункту «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство с применением насилия к гражданам») УК РФ.

Ранее в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера над пассажиркой.